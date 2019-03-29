Otomotiv Devi Fiat, Bin 500 Kişiyi İşten Çıkaracak

Fiat Chrysler Kanada'da bin 500 kişiyi işten çıkaracak. Şirket, Kanada'nın Ortario eyaletinde bulunan minivan fabrikasında bir vardiyayı iptal edeceğini ve bunun sonucu olarak çalışan sayısını bin 500 kişi azaltacağını açıkladı.

İŞTEN ÇIKARMALAR 30 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yapılan açıklamaya göre, şartları uygun olan çalışanlara emeklilik paketleri sunulacak ve işten çıkarmalar 30 Eylül'de gerçekleştirilecek.