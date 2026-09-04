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Volkswagen'den dev yeniden yapılanma: 50 bin ek işten çıkarma ve model sayısında yarı yarıya azalma

Volkswagen'den dev yeniden yapılanma: 50 bin ek işten çıkarma ve model sayısında yarı yarıya azalma
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Volkswagen'in denetleme kurulu, CEO Oliver Blume'un yeniden yapılanma planını oy birliğiyle onayladı. Şirket, 50 bin ek çalışanı işten çıkarmayı ve model yelpazesini yaklaşık yüzde 50 daraltmayı hedefliyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, yeniden yapılanma planı çerçevesinde 50 bin ek çalışanı işten çıkarmayı ve model yelpazesini yaklaşık yüzde 50 daraltmayı planlıyor. Şirket açıklamasında, Üst Yönetici Oliver Blume'un hazırladığı yeniden yapılanma planının, aylar süren direnişin ardından denetleme kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandığı duyuruldu.

Verimliliği artırmayı ve rekabet gücünü güçlendirmeyi amaçlayan "Gelecek Planı", kurulun Wolfsburg'daki toplantısında kabul edildi. Volkswagen daha sonra yaptığı açıklamada, plan kapsamında 50 bin ek istihdam azaltımı öngörüldüğünü ve toplam istihdam azaltımının 100 bine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Şirket ayrıca 2035 yılına kadar iştiraklerindeki paylarını azaltmayı ve model yelpazesini yaklaşık yüzde 50 daraltmayı planlıyor. Bu karar, Blume'a Volkswagen'in uzun vadeli rekabet gücünü güvence altına almak için gerekli görülen değişiklikleri hayata geçirme konusunda daha güçlü bir yetki sağlıyor. Volkswagen Grubu, yüksek maliyetler, zayıf talep ve yoğunlaşan rekabetin yarattığı baskılarla mücadele ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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