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Verstappen, Belçika GP İlk Antrenmanında Hamilton'ı Geride Bıraktı

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Max Verstappen, Belçika Grand Prix'si ilk antrenmanında Lewis Hamilton'dan 0.145 saniye daha hızlıydı. Charles Leclerc üçüncü, Isack Hadjar dördüncü oldu. Mercedes pilotları Kimi Antonelli ve George Russell sırasıyla altıncı ve sekizinci sırada yer alırken, Antonelli motor sınırında ve ceza riskiyle karşı karşıya. Oscar Piastri hidrolik sorunu yaşadı, Lando Norris ise kontrol elektroniği sınırını aştığı için grid cezası alacak.

Max Verstappen, Belçika Grand Prix'si ilk antrenmanında Lewis Hamilton'dan 0.145 saniye daha hızlıydı. Red Bull 2026'da henüz yarış kazanamamış olsa da Verstappen güçlü bir performans sergiledi.

Charles Leclerc üçüncü, Isack Hadjar dördüncü oldu. Mercedes'te Kimi Antonelli altıncı, George Russell sekizinci sırada yer aldı. Antonelli motor sınırında ve ceza riskiyle karşı karşıya.

Oscar Piastri hidrolik sorunu yaşadı. Lando Norris kontrol elektroniği sınırını aştığı için grid cezası alacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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