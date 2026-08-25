Tesla, Cybertruck Fiyatlarına 5.000 Dolar Zam Yaptı
Tesla, ABD'deki bazı Cybertruck modellerinin fiyatlarını artırdı. Çift motor ve premium dört tekerlekten çekiş versiyonlarının fiyatları 5.000 dolar yükseltilerek sırasıyla 74.990 ve 84.990 dolara çıkarıldı.
Tesla, Salı günü ABD'deki bazı Cybertruck kamyonetlerinin fiyatlarını artırdı. Şirket, Cybertruck çift motor ve premium dört tekerlekten çekiş versiyonlarının fiyatını 5.000 dolar yükselterek sırasıyla 74.990 dolara ve 84.990 dolara çıkardı.
Kaynak: Haber Merkezi