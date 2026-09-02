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Hindistan otomotiv parça sektörünün 2030 hedefi: 200 milyar dolar

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BCG-ACMA raporu, sektörün büyümesini sürdürmek için dirençliliğini artırması gerektiğini belirtiyor; ihracatın 45 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Yeni Delhi, 2 Eylül (ANI): Hindistan'ın otomotiv parça sanayisi, 2030 mali yılına kadar yaklaşık 200 milyar dolarlık ciro elde etmeyi hedefliyor. Boston Consulting Group ve Otomotiv Parça Üreticileri Derneği'nin (BCG-ACMA) ortak raporuna göre, bu hedefe ulaşmak için şirketlerin hammadde ve enerji maliyetleri, işgücü sıkıntısı ve talep dalgalanmalarına karşı daha güçlü bir direnç geliştirmeleri gerekiyor.

Rapor, sektörün son on yılda yıllık bileşik yüzde 17 büyüyerek 2026 mali yılında 86 milyar dolara ulaştığını, yerelleşme oranını yüzde 70'in üzerine çıkardığını ve net dış ticaret fazlası verdiğini ortaya koydu. Büyümenin bir sonraki aşaması, şirketlerin yalnızca kapasite artışına değil, yeteneklerini güçlendirmesine bağlı olacak.

Raporda, sektör liderlerinin yaklaşık yüzde 90'ı doğru zamanda doğru yerde olduklarını düşünüyor; ancak yüzde 78'i işlerin birkaç yıl öncesine göre daha riskli olduğunu belirtiyor. Daha dirençli olduğunu kanıtlayan şirketlerin, 2025 mali yılına kadar yaklaşık 1,4 puanlık kar marjı avantajı elde ettiği, zorlu dönemlerde bu farkın daha da açıldığı görülüyor.

BCG ortağı Gurbani Bagga, ANI'ye yaptığı açıklamada, sektörün COVID, GST değişiklikleri, hammadde sorunları ve küresel tedarik zinciri kısıtlamaları gibi tekrarlanan kesintilere rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi. Bagga, güçlü iç talep, lüksleşme, elektrifikasyon, yerelleşme ve artan ihracatın sektörün büyümesini destekleyeceğini, otomotiv parça ihracatının 24 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bagga, enerji ve hammadde maliyetleri ile OEM'lerden gelen talep dalgalanmaları ve işgücü beceri eksikliklerini şirketlerin yönetmesi gereken temel zorluklar olarak sıraladı. BCG-ACMA raporu, insan kaynakları, tedarik zinciri, talep karışımı, katma değer ve teknoloji olmak üzere beş bölümden oluşan bir dirençlilik yol haritası öneriyor. Ayrıca mühendislik, Ar-Ge, otomasyon ve dijital yeteneklere daha fazla yatırım yapılmasını vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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