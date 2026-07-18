Haberler

Lewis Hamilton Belçika GP'de Son Antrenmanda Kaza Yaptı, Kimi Antonelli Hızını Sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lewis Hamilton, Belçika Grand Prix'si sıralama turları öncesi antrenmanda kaza yaparak aracının sağ arkasını hasarlandırdı. Öte yandan Mercedes pilotu Kimi Antonelli seansın en hızlı ismi oldu ve pole pozisyonunun güçlü adayı olarak öne çıktı.

Lewis Hamilton, Belçika Grand Prix'si sıralama turları öncesindeki son antrenman seansının son anlarında kaza yaptı. Hamilton, 13. virajda çakıllara çıkıp bariyere hafifçe çarptı ve aracının sağ arka kısmı hasar gördü. "Aracı mahvettim dostum" diyen Hamilton, aracı pistte bırakarak hasarı kendisi inceledi.

Öte yandan Mercedes pilotu Kimi Antonelli, seansın en hızlı ismi olarak dikkat çekti. Antonelli, ilk turunda rakiplerine 0.7 saniye fark atarken, son turlarda farkı 0.1 saniyeye indirdi. Sıralama turlarına pole pozisyonunun en güçlü adayı olarak giren Antonelli, şampiyona liderliğini 25 puana düşürmesine rağmen üstün performansını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

Son şokun ardından harekete geçildi! Sert düzenlemeler geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir top dondurma 400 lira! Fahiş fiyat başına iş açtı

Bir top dondurma 400 lira! Fahiş fiyat başına iş açtı
İşte Haluk Levent'in Hüseyin Başaran'a özel konser verdiği anlar

İnsanların nasıl kandığı ortada! Özel konser bile vermiş
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz

Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Kütahya'da ihbar üzerine girilen ruhsatsız 'korku evi'nde 8 çocuk bulundu

Baskın yapılan evde polisler bu manzarayla karşılaştı
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

Vatandaş şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz