Lewis Hamilton Belçika GP'de Son Antrenmanda Kaza Yaptı, Kimi Antonelli Hızını Sürdürüyor

Lewis Hamilton, Belçika Grand Prix'si sıralama turları öncesindeki son antrenman seansının son anlarında kaza yaptı. Hamilton, 13. virajda çakıllara çıkıp bariyere hafifçe çarptı ve aracının sağ arka kısmı hasar gördü. "Aracı mahvettim dostum" diyen Hamilton, aracı pistte bırakarak hasarı kendisi inceledi.

Öte yandan Mercedes pilotu Kimi Antonelli, seansın en hızlı ismi olarak dikkat çekti. Antonelli, ilk turunda rakiplerine 0.7 saniye fark atarken, son turlarda farkı 0.1 saniyeye indirdi. Sıralama turlarına pole pozisyonunun en güçlü adayı olarak giren Antonelli, şampiyona liderliğini 25 puana düşürmesine rağmen üstün performansını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi