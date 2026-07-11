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BYD karışıklığı: Yüzlerce Avustralyalıya yanlış araç satıldı

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Melbourne'de bir müşteri, 2026 model olarak satın aldığı BYD aracının aslında 2025 üretimi olduğunu öğrendi. Şirket, 1265 müşteriyi etkileyen bu durum için tam para iadesi sunacağını açıkladı.

Melbourne'de yaşayan Zoheb Khan, yeni elektrikli BYD aracıyla haftalardır dolaştıktan sonra şirketten bir telefon aldı. BYD, kendisine 1100 dolar tazminat teklif etti. Khan, 2026 model olarak satın aldığı aracın aslında 2025 üretimi olduğunu öğrenince şok oldu.

Khan, sorunun yalnızca kendisini etkilemediğini, çevrimiçi forumlarda birçok kişinin benzer şikayetlerde bulunduğunu belirtti. BYD Halkla İlişkiler Direktörü Paul Ellis, 1265 müşterinin etkilendiğini ve tam para iadesi yapacaklarını açıkladı. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), işletmelerin ürünlerin açıklamalarla uyumlu olmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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