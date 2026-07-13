BYD, Satışlarda İkinci Sıraya Yükseldi, Kendi Gemisiyle Teslimatları Hızlandırdı
Elektrikli ve hibrit araçlarıyla büyük çıkış yakalayan BYD, otomobil satışlarında Toyota'nın ardından ikinci sıraya yerleşti. Şirket, yoğun talebi karşılamak için araç teslimatlarını hızlandırdı ve kendisine ait özel bir gemiyi devreye soktu.
Son dönemde elektrikli ve hibrit araçlarıyla büyük çıkış yakalayan BYD, otomobil satışlarında Toyota'nın ardından ikinci sıraya yükseldi.
Yoğun talebi karşılamak için şirket, araç teslimatlarını hızlandırdı ve otomobilleri taşımak amacıyla kendisine ait özel bir gemiyi devreye soktu.
Kaynak: Haber Merkezi