Osmihen Serbest kalma maddesi süresi ne zaman, saat kaçta doluyor? (75 milyon euro)

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu özel bir uçakla İtalya'ya gittikten sonra Napoli ile bonservis görüşmeleri resmen başladı. Peki, Osmihen serbest kalma maddesi süresi ne zaman, saat kaçta doluyor?

OSMİHEN SERBEST KALMA MADDESİ SÜRESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DOLUYOR?

Nijeryalı yıldızın 75 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi var. Bu madde İtalya dışındaki takımlar için geçerli ve sözleşmede yer alan bu madde 10 Temmuz 23.59 itibarıyla sona erecek. Galatasaray 10 Temmuz'dan önce transferi bitirmek için uğraşıyor.

İtalya basınıyaşananlarışöyle aktardı;"Galatasaray ciddi bir şekilde sahaya indi, İtalya'da pek gizli olmayan bir baskın yaptı. Dün öğleden sonra Türk başkan yardımcısı Abdullah Kavukçu, Milano'ya özel bir uçakla geldi. İtalya'da Morata'yı satmak var, belki de Calhanoglu ile görüşmek, kesinlikle ise Osimhen'in sorununu çözmek. Gala, Victor ile 16 milyon euro net yıllık maaşlı dört yıllık bir sözleşme konusunda anlaşmış durumda ve bunun yanı sıra sponsorluk anlaşması, Nijeryalı oyuncunun maaşını daha da artırabilir."