Osimhen - BA neden tartıştı (Galatasaray Başakşehir)?
Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'in son haftasında karşı karşıya geliyor. Maça Osimhen - BA damga vurdu. Peki, Osimhen - BA neden tartıştı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Başakşehir maçında BA ile tartıştı. Peki, Osimhen - BA neden tartıştı (Galatasaray Başakşehir)?
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir'i ağırlıyor. RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 - 4K ekranlarından canlı olarak takip ediliyor.
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Cuesta, Jakobs, Kaan, Berkan, Yusuf Demir, Mertens, Ahmed, Osimhen
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Operi, Umut, Yusuf, Ömer Ali, Berat, Figueiredo, Keny
OSİMHEN - BA NEDEN TARTIŞTI?
Yaşanan tartışmaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.