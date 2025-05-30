Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Başakşehir maçında BA ile tartıştı. Peki, Osimhen - BA neden tartıştı (Galatasaray Başakşehir)?

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir'i ağırlıyor. RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 - 4K ekranlarından canlı olarak takip ediliyor.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Cuesta, Jakobs, Kaan, Berkan, Yusuf Demir, Mertens, Ahmed, Osimhen

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Operi, Umut, Yusuf, Ömer Ali, Berat, Figueiredo, Keny

OSİMHEN - BA NEDEN TARTIŞTI?

Yaşanan tartışmaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.