"OSB arazilerine fiyat sınırı sorun yaratır"
Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Başkanı Hilmi Uğurtaş, OSB arazilerine fiyat sınırı getirilmesinin, OSB hizmetlerinde de mevcut kredilerde de sorun yaratacağını belirterek, bu düzenlemenin gözden geçirilmesini istedi.
26.08.2019 06:05
Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Başkanı Hilmi Uğurtaş, OSB arazilerine fiyat sınırı getirilmesinin, OSB hizmetlerinde de mevcut kredilerde de sorun yaratacağını belirterek, bu düzenlemenin gözden geçirilmesini istedi.
Kaynak: Dunya.com