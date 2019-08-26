"OSB arazilerine fiyat sınırı sorun yaratır"

26.08.2019 06:05

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Başkanı Hilmi Uğurtaş, OSB arazilerine fiyat sınırı getirilmesinin, OSB hizmetlerinde de mevcut kredilerde de sorun yaratacağını belirterek, bu düzenlemenin gözden geçirilmesini istedi.