Ortalığı karıştıracak Belhanda iddiası! Beşiktaş, Faslı futbolcu için harekete geçti

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Belhanda için Yunan basınından gelen iddia gündeme bomba gibi düştü. Gazetta adlı internet sitesinde çıkan haberde, Beşiktaş'ın Belhanda için resmen devrede olduğu yazıldı. Faslı futbolcu, Kartal'ın teklifini kabul etmesi durumunda gelecek sezon siyah-beyazlı formayı terletecek.