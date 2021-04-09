Ortalığı karıştıracak Belhanda iddiası! Beşiktaş, Faslı futbolcu için harekete geçti
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Ortalığı karıştıracak Belhanda iddiası! Beşiktaş, Faslı futbolcu için harekete geçti

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Ortalığı karıştıracak Belhanda iddiası! Beşiktaş, Faslı futbolcu için harekete geçti

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Belhanda için Yunan basınından gelen iddia gündeme bomba gibi düştü. Gazetta adlı internet sitesinde çıkan haberde, Beşiktaş'ın Belhanda için resmen devrede olduğu yazıldı. Faslı futbolcu, Kartal'ın teklifini kabul etmesi durumunda gelecek sezon siyah-beyazlı formayı terletecek.

Galatasaray'da sözleşmesinin son senesindeyken, TT Stadı'nın zeminini yöneticiler üzerinden eleştirdiği için sözleşmesi tek taraflı feshedilen Belhanda için bomba bir iddia geldi.

YENİ SEZONDA SİYAH-BEYAZLI FORMAYI GİYECEK

Yunanistan'ın Gazetta internet sitesi, Beşiktaş Kulübü'nün 31 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüştüğünü iddia etti. Habere göre Beşiktaş'ın yanı sıra Fransa'dan Bordeaux Kulübü de Belhanda ile ilgileniyor. Faslı oyuncusunun geleceği ile ilgili kararı 1 ay içinde verecek. Olimpiakos'un da transfer listesinde yer alan Belhanda, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi halinde yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 19:56:14. #1.15#
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