Orhan Ak'tan Fatih Terim Sözleri: Bana Tokat Attı
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak, maçın sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Ak, tartışmanın çıktığı anlarda kendisinin oyuncuyla konuşurken, Fatih Terim'in kendisine tokat attığını açıkladı.
Maçın 78. dakikasında Belhanda ile Mahmut arasında yaşanan pozisyonun ardından Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Emre Belözoğlu, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.
"TERİM GELİP BANA TOKAT ATTI"
Avcı ve Emre'nin yaptığı yoğun itirazlar sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de sahaya kadar girerek duruma tepki gösterdi. Terim ile yardımcısı Ümit Davala ve Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak tribüne gönderildi. Ak, yaşananlarla ilgili olarak, "Ben oyuncuyla konuşurken, Fatih Terim geldi bana tokat attı" dedi.
Öte yandan Fatih Terim, maç içinde kararları nedeniyle zaman zaman tartıştığı hakem Cüneyt Çakır ve ekibini 90 dakika sonunda tek tek tebrik etti.
YORUMLAR (59)
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fatih terimi hiç sevmedim sevmeyeceğim. . artist mafya bozuntusu kabadayı. . dünya şampiyonu yapsın benim gözümde sıfır. . sıfır. .Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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gs futbolcuları ve teknik heyeti rakip futbolcuları ve teknik heyeti dövme işini avrupa maçlarında yapmıyor çünkü yaptıklarında hakemin o sahadan kendilerini çıkarmayacağını ve büyük ihtimalle oyun içi cezalardan dolayı mağlup olacaklarını ezbere biliyorlar. bizim ligde ise bu işleri hakemin gözünün içine baka baka yapıyorlar misafir takım 1. golü attıktan sonra dayak yerken hakemden çıt yok. işte gs neden avrupa takımı buradan anlaşılıyor.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Hedef 25:)))Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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BEN SEVMİYORUM TERİMİ AMA ADAM İŞİ BİLİYOR, TOKATTIR PENALTIDIR ÖYLEDİR BÖYLEDİR DERKEN 5. YILDIZI TAKMAYA KOŞAR ADIMLARLA GİDİYOR ADAMLAR. SİLKELENİP KENDİMİZE GELMEMİZ LAZIM YOKSA SEKİZTAŞ BİLE BİZİ GEÇECEK ŞAMPİYONLUKDA.Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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tebrik eder tabi önce çirkeflik yapın maçı kaybederken her şey mübah saha dışı etkenlere de güveniyor saha içi etkenlere de güveniyor hakeme talimatları doğru anlamışsın tebrikler her zaman böyle ol al şu parayı git eğlen hak ettin hakem bey demiştrCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır