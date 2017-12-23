Ordu'nun Kırsalında İçme Suyu Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Ordu'nun kırsalında içme suyu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor



ORDU - Engebeli ve dağınık bir coğrafyaya sahip Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimine su ve kanalizasyon hizmetleri hız kesmeden sürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde köyden mahalleye dönüşen Kısacık, Dikence, Uzunmusa, Kurtulmuş, Kızılhisar, Oğmaca ve Yağızlı Mahalleleri'nin içme suyuna kavuşturulması için çalışmalar sürüyor. Bölgede bulunan mahalle ve yerleşim yerlerinde kullanım ömrünü yitirmiş ve sık sık arıza veren mevcut içme suyu sisteminin karmaşık bir yapıya sahip olduğuna vurgu yapan yetkililer, mevcut sistemde düzenli bir su akışının sağlanamadığına, boruların vatandaşların bahçesi ve tarlasından geçtiği için meydana gelen arızaların onarımını da sağlıklı bir şekilde gerçekleşemediklerine vurgu yaptı.

Kısacık Mahallesi'nden başlayan; Dikence, Uzunmusa, Kurtulmuş, Kızılhisar ve Oğmaca Mahallesi'ne kadar uzanan 19 bin 545 metre uzunluğundaki isale ve şebeke hattının imalatı, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda tamamlandı. Hanelere şebeke hattından yapılacak abone bağlantısı çalışmaları ise devam ediyor.

İçme suyu isale hattı çalışmalarının ardından, bölgedeki mahalleler için sağlıklı bir su kaynağı sağlanması amacıyla 2 adet su alma yapısı ve 2 adet içme suyu deposunun yapılması planlanıyor.