Oranlar hayrete düşürdü! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe, perdeyi açıyor. Aslan, evinde 19.45'te Lazio'ya karşı, F.Bahçe ise 22.00'de Frankfurt deplasmanında sınav verecek. Ancak temsilcilerimiz bahis oranlarında favori görülmedi, şansları düşük bulundu. G.Saray'ın galibiyetine 2.60 oran, Lazio'nun galibiyetine 2.03 oran verildi. Frankfurt maçındaki oranlar daha dikkat çekici. Alman ekibine 1.50'lik oran açıldı, F.Bahçe'nin galibiyet ihtimaline ise 4.50 verildi.
Avrupa'da açılışı dün akşam Beşiktaş yaptı. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında evinde Dortmund'a 2-1 kaybetti. Bugün sahne sırası Galatasaray ve Fenerbahçe'de.
ASLAN EVİNDE, FENER DEPLASMANDA
Galatasaray Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçını Lazio'ya karşı oynuyor. Mücadele 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe'nin Frankfurt deplasmanındaki maçında ilk düdük 22.00'de çalacak.
FAVORİ DEĞİLİZ
İddaa oranlarında iki temsilcimiz de favori görülmedi. Galatasaray'ın galibiyet alma ihtimali 2.60 olarak görüldü. Lazio'ya ise 2.03 verildi. F.Bahçe'nin kazanma ihtimali de daha düşük bulundu. Frankfurt'a 1.45 oran açılırken, Fenerbahçe'ye 4.00 oran verildi.
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