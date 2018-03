WWW.CARMEDYA.COM – Opel, stoklarla sınırlı 2017 model yılı araçlarında cazip fırsatları müşterilerine sunuyor. 30 bin TL'lik krediye 685 TL'den başlayan taksitlerle sahip olma imkanın yanında alternatif olarak 30 bin TL'lik kredi için şimdi al altı ay sonra ödemeye başla seçeneğini de bulunuyor.

Opel, müşterilerine stoklarla sınırlı avantajlar sunuyor



Kredi fırsatlarının yanı sıra 2017 model Astra Sedan modeli 69 bin 900 TL fiyatla satışta. Markanın SUV ailesinde ise 40 bin TL, 20 ay, yüzde 0,96 faiz seçeneği de bu ayın öne çıkan fırsatları arasına konmuş. Crossland X 106 bin 400 TL, Mokka X 120 bin 400 TL ve Grandland X ise 140 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Markanın 2017'de tanıtılan amiral gemisi Insignia'da 36 bin TL, 12 ay, 0 faiz fırsatı sürüyor. Insignia'da başlangıç fiyatı 162 bin 500 TL. Ülkemizde yoğun şekilde talep edilen 1.6 dizel otomatik motor-şanzıman kombinasyonu 179 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

2016 Avrupa'da yılın otomobili seçilen yeni Astra modellerinde 12 bin TL, 12 ay, 0 faiz fırsatı Martta da devam ediyor. Bu kampanya ile Opel müşterileri, Astra Hatchback modellerine 111 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecekler. Opel'in perakende satış finansmanında müşterilerine sunduğu çözüm ortağı Opel Finans Sistemi (OFS) Mart boyunca 1,36 gibi uygun koşullarda ve rekabetçi faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor.

The post Opel, müşterilerine stoklarla sınırlı avantajlar sunuyor appeared first on Carmedya.