Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek Onur Air, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını iptal etmek veya seyahatini ileri bir tarihte gerçekleştirmek isteyen yolcuları için ücretsiz iptal ve ücretsiz değişiklik hakkı tanıdığını duyurdu.

12-28 Mart 2020 tarihleri arasındaki uçuşlarda seyahat edecek Onur Air yolcuları isterlerse biletlerini ücretsiz olarak iptal edebilecek. ÜCRET FARKI ÖDENMEYECEK Yolcular isterlerse de uçuşunu 1 Nisan 2020 tarihi sonrasındaki başka bir uçuşla ücret farkı ödemeden değiştirebilecek. İŞLEM NE ZAMANA KADAR YAPILABİLECEK? Yolcular, ücretsiz iptal ve değişiklik işlemlerini 11 Mart 2020 saat 17.00'ye kadar 0850 210 66 87 numaralı Onur Air Çağrı Merkezi'nden veya biletin satın alındığı acenteden gerçekleştirebileceği duyuruldu. Haberin Videosu: Onur Air koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz iptal ve değişiklik imkanı sunuyor