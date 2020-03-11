SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek - Ekonomi
Onur Air, Ekonomi

Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek

Onur Air, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını iptal etmek veya seyahatini ileri bir tarihte gerçekleştirmek isteyen yolcuları için ücretsiz iptal ve ücretsiz değişiklik hakkı tanıdığını duyurdu.

11.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:03
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek

12-28 Mart 2020 tarihleri arasındaki uçuşlarda seyahat edecek Onur Air yolcuları isterlerse biletlerini ücretsiz olarak iptal edebilecek.

ÜCRET FARKI ÖDENMEYECEK

Yolcular isterlerse de uçuşunu 1 Nisan 2020 tarihi sonrasındaki başka bir uçuşla ücret farkı ödemeden değiştirebilecek.

İŞLEM NE ZAMANA KADAR YAPILABİLECEK?

Yolcular, ücretsiz iptal ve değişiklik işlemlerini 11 Mart 2020 saat 17.00'ye kadar 0850 210 66 87 numaralı Onur Air Çağrı Merkezi'nden veya biletin satın alındığı acenteden gerçekleştirebileceği duyuruldu.

Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek

Haberin Videosu:

Onur Air koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz iptal ve değişiklik imkanı sunuyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Ekonomi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi Ekonomi
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Ekonomi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Ekonomi
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Ekonomi
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan son durumu açıkladı Ekonomi
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan son durumu açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç James Jeffrey Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Cem Yılmaz Hülya Avşar Dilek Yaman
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Rusya İtalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 10:20:24. #1.15#