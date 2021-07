Ontology (ONT) coin nedir? ONTcoin nedir? Ontology (ONT) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Ontology ONTcoin şirketlere, yönetim ve geliştirilmiş gizlilik ek özellikler sunuyor. Ethereum ve NEO gibi rakiplerinde tasarımlarından ötürü önemli bir eksik özellik olan, belirli ihtiyaçlarına uyması için kişiselleştirilmiş blockchain oluşturmalarına imkan sağlayarak, daha çok esneklik sunuyor.

Ontology bugünkü fiyatı ₺6,01 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.212.361.247 TRY. Ontology son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #96, piyasa değeri ₺5.265.349.632 TRY. Dolaşımdaki arz 876.338.539 ONTcoin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 ONT coin.

ONTOLOGY (ONT) COİN NEDİR?

Ontology, şirketlere ait blockchain ağlarının Ontology'nin açık blockchain ağının üzerine inşa edilmesine, kişisel verileri ihlal etmeden etkileşime geçilmesine olanak sağlayan, çok çeşitli şirketlere ve projelere hizmet sunan karmaşık dağıtık bir güven protokolüdür.

Ontology, kullanıma açılırken NEO blockchain üzerinde bir NEP-5 tokeni olarak başlamış, kendi ONTcoin para biriminde topluluğa dağıtım ve airdrop yapılması için popüler ilk token arzı (ICO) modelini seçmiştir.

Bu hamleyle birlikte, hem hızlıca organik fiyat artışı hem de tutkulu bir topluluğun oluşturulması sağlandı. Projenin, müteakip düzenleyici denetlemelerinden kaçınması da sağlanmış oldu.

Örneğin kısa bir süreliğine Ontology haber bültenine kayıt olan herkes, token, Binance gibi büyük borsalarda listelendikten kısa süre sonra ücretsiz biçimde, 10 dolarlık bir değere ulaşmış 1.000 adet ONT tokenine airdrop ile ulaştı.

Ontology, Temmuz 2018'de kendi mainnet hizmetini kullanıma açtı ve artık NEO blockchain'den bağımsız çalışıyor.

ONTOLOGY KURUCUSU KİM?



Ontology 2017 yılında kimi zaman "Çinli Ethereum" olarak adlandırılan NEO'yu da geliştiren Çin merkezli şirket OnChain tarafından kuruldu. Kurucu üyeleri içinde blockchain emektarları Jun Li (güncel CEO) dışında, NEO kurucu ortakları Da Hongfei ve Eric Zhang bulunuyor.

ONTOLOGY NEDEN FARKLI?

Ontology, çeşitli gerçek hayat kullanım senaryoları sunuyor ve işletmelerin, Ontology blockchain üzerine kendi blockchain ağlarını inşa etmelerine olanak sağlıyor.

Ontology; şirketlere, yönetim ve geliştirilmiş gizlilik ek özellikler sunuyor. Ethereum ve NEO gibi rakiplerinde tasarımlarından ötürü önemli bir eksik özellik olan, belirli ihtiyaçlarına uyması için kişiselleştirilmiş blockchain oluşturmalarına imkan sağlayarak, daha çok esneklik sunuyor.

ONT zinciri, ONT sahiplerine, hisselerine göre ücretsiz Ontology Gas (ONG) üreterek ve dağıtarak işlem ağ ücretlerinin de azalmasına yardımcı oluyor.

Ontology, farklı blockchain ağları arasında sorunsuz bir şekilde transfer edilebilen akıllı sözleşmeler, şifreli kimlik ispatları (ONT ID) ve tokenleştirilmiş veri (DDXF) gibi ek özellikler de sağlıyor.

Örneğin, çoğu ülkede katı veri gizliliği yasalarına tabi olan hasta tıbbi kayıtları, Ontology ağında, hastanın verisinin bütünlüğü ve gizliliğini bozmadan kullanılabiliyor. Gizli verileri transfer eden tıbbi işletmeler, hasta verilerinin, yetkisiz partilerin eline düşme korkusu olmadan, diğer partilerle neyin ve hangi şartlar altında paylaşıldığını kontrol edebilir.

PİYASADA KAÇ ONTOLOGY (ONT) COİN VAR?

Ontology, toplam 1.000.000.000 adet ONT coin arzına sahip. Bunun neredeyse yüzde 80'i şu anda piyasada.

Piyasaya çıkışında ONT tokenlerinin yüzde 15'i kendi ekibine, yüzde 10'u NEO kuruluna, yüzde 28'i kurumsal ortaklara, yüzde 10'u teknik topluluğa ve yüzde 25'i kendi ekosisteminin gelişimine tahsis edildi.

Bu tokenler, detaylı bir tarama sürecine ve Ekim 2020 sonuna kadar iki yıl boyunca sürmüş çeşitli izin açma süreçlerine tabi oldu. Ontology'nin token dağıtımı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

ONTOLOGY AĞI GÜVENLİ Mİ?

Ontology ağı, tamamen merkeziyetsizdir ve bu yüzden saldırı düzenlenmesi için bağlı cihazların yarısından fazlasının etkilenmesi gerekir. Haliyle siber saldırılara karşı bir hayli dirençli.

ONTOLOGY (ONT) NEREDEN ALINIR?

Hem ONT hem de ONG, Coinbase hariç Binance ve OKEx gibi dünyanın önde gelen borsaları tarafından destekleniyor. Artık Ontology ve Bitcoin gibi kripto para birimlerini doğrudan kredi kartı ile satın almak mümkün.