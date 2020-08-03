Ons nedir? 1 Ons kaç lire eder? ONS anlamı nedir? 1 Ons kaç gramdır?
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Ons nedir? 1 Ons kaç lire eder? ONS anlamı nedir? 1 Ons kaç gramdır?

Altın fiyatlarının artması ile sıkça duymaya başladığımız Ons, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Ons nedir? Ons kaç lira eder? 1 Ons kaç gramdır? İşte Ons hakkında merak edilenler…

Ons nedir? 1 Ons kaç lire eder? ONS anlamı nedir? 1 Ons kaç gramdır?
03.08.2020 13:40 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:43

Ekonomiyi takip edenlerin aşina olduğu Ons kavramı, alın fiyatlarının ülke gündemine oturmasıyla güncel konulardan biri haline geldi ve Ons hakkında sorular sorulmaya başlandı. Ons nedir? 1 Ons kaç gramdır? 1 Ons kaç lire eder? ONS anlamı nedir gibi sorular merak edilirken Ons hakkında detaylı bilgiler araştırıldı.

ONS NEDİR?

Ons (sembol oz), bir kütle birimidir. Genellikle yaygın olan "Avoirdupois Onsunu" belirtmek için kullanılır fakat başka ons çeşitleri de vardır.

Ons nedir? 1 Ons kaç lire eder? ONS anlamı nedir? 1 Ons kaç gramdır?

1 ONS KAÇ GRAMDIR?

1 Avoirdupois Onsu tam olarak 28,349523125 gram'a eşittir.

TROYA ONSU

Orta Çağ Avrupa'sının önemli ticaret şehirlerinden biri olan Fransa'nın Troyes kentinde kullanılan Troy Ağırlık Sistemi'ne ait ölçü birimidir. Genellikle gümüş, altın ve platin gibi kıymetli metallerin veya elmas, yakut gibi değerli taşların kütlelerinin ölçülmesi için kullanılır. Avoirdupois onsunda %9,7 daha ağırdır.

Ons nedir? 1 Ons kaç lire eder? ONS anlamı nedir? 1 Ons kaç gramdır?

1 Troya onsu; tam olarak 31,1034768 gram'a eşittir, ancak bu saf altında olup normal olarak 1 ons = 28,3495231 grama eşittir.

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