Önder Karaveli'den onay çıktı! Galatasaray'ın yıldızı, Beşiktaş yolcusu

Yeni sezon kadrosunu kaliteli bir golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu'nu da listesine aldı. Teknik direktör Önder Karaveli'nin de onay verdiği transfer için siyah-beyazlı yöneticiler harekete geçti.

"BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİM GERÇEKLEŞİRSE ÇOK MUTLU OLURUM"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, genç golcü menajeri aracılığıyla siyah beyazlı yönetime haber gönderdi ve "Beşiktaş'a transferim gerçekleşirse çok mutlu olurum" dedi.

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNMUYOR

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, genç golcü için Önder Karaveli'ye fikrini sordu. Halil'in çok kabiliyetli bir oyuncu olduğunu belirten teknik adam, millî futbolcunun transferinin gelecek için çok yerinde bir karar olacağını söyleyerek onay verdi. Bonservisi Brentford'da olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor.

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