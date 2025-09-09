Haberler

Onana, Trabzonspor'la anlaştı mı?

Onana, Trabzonspor'la anlaştı mı?
Trabzonspor'un, Manchester United forması giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü. Uğurcan Çakır'ın ayrılığının ardından kaleyi deneyimli bir isme emanet edecek olması, bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Peki, Onana, Trabzonspor'la anlaştı mı?

Karadeniz ekibinin, Premier Lig devi Manchester United'da oynayan tecrübeli file bekçisi Andre Onana ile anlaşma sağladığı yönünde bilgiler paylaşıldı. Onana'nın transferiyle birlikte kalede önemli bir boşluğun doldurulması bekleniyor.

ONANA, TRABZONSPOR'LA ANLAŞTI MI?

Trabzonspor, kaleci transferinde sürpriz bir hamle yaparak dünya çapında tanınan bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Kamerunlu file bekçisi Andre Onana ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Resmiyet kazanmasa da, kulübe yakın çevreler 28 yaşındaki kalecinin perşembe günü özel uçakla Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceğini ve ardından sözleşmeye imza atacağını öne sürdü.

ONANA'NIN AVRUPA KARİYERİ

Futbola Barcelona'nın dünyaca ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, sonrasında Ajax'a transfer olarak Avrupa sahnesinde adını duyurdu. Hollanda ekibiyle Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkan, Inter formasıyla ise Şampiyonlar Ligi finali oynayan tecrübeli eldiven, 2023-24 sezonunun başında Manchester United'a imza atmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyunu geriden kurma becerisiyle bilinen Onana, uzun süredir Kamerun Milli Takımı'nın da birinci kalecisi konumunda.

UĞURCAN SONRASI YENİ DÖNEM

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kale için birçok alternatif gündeme gelmişti. Bordo-mavili yönetimin Onana gibi kariyerli bir ismi hedeflemesi, camiada büyük memnuniyet yarattı. Uğurcan'ın ayrılığı sonrası kaleyi böylesine önemli bir tecrübeye teslim etme düşüncesi, yeni sezon adına umutları artırdı.

TARAFTARIN GÖZÜ RESMİ AÇIKLAMADA

Sosyal medyada gündem olan transfer iddiası sonrası Trabzonspor taraftarları kulüpten gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı. Bordo-mavili futbolseverler, Onana'nın takıma katılması halinde yeni sezonda ciddi katkılar sağlayacağı görüşünde birleşiyor.

