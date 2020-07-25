On Numara çekiliş sonuçları: 24 Temmuz MPİ On Numara sonuçları Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 24 Temmuz tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununun 947. hafta çekilişinde 10 bilen bir şanslı kişi ikramiyenin sahibi oldu. İşte, 24 Temmuz 2020 On Numara sonuçları.

24 Temmuz 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz gün yapılan çekilişte on bilen çıkmadığından 407.918,85 TL devretmişti. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen bir kişi 579.287,15 TL kazandı. 947. haftanın On Numara sonuçları...

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947. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 947'nci çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 3, 12, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 31, 32, 41, 52, 54, 56, 57, 64, 68, 73, 74 ve 79 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen 1 kişi 579 bin 287 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Trabzon'un Of ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ÖNCEKİ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 946'ıncı çekilişinde kazandıran numaralar 1, 11, 13, 17, 21, 23, 24, 26, 32, 38, 41, 46, 49, 52, 58, 61, 64, 65, 69, 78, 79 ve 80 olarak belirlendi.Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 407 bin 918 lira 85 kuruş devretti.