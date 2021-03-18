OMI Coin nedir? Güncel ECOMI (OMI) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside ECOMI. OMI coin, Distributed Ledger Technology kullanarak birinci sınıf lisanslı dijital koleksiyonları satın almak, korumak ve toplamak için dünyanın en iyi platformunu yarattığını iddia ediyor. OMI anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, OMI Coin nedir? Güncel ECOMI (OMI) Coin yorum ve grafiği