OMI Coin nedir? Güncel ECOMI (OMI) Coin yorum ve grafiği
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OMI Coin nedir? Güncel ECOMI (OMI) Coin yorum ve grafiği

18.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:46
OMI Coin nedir? Güncel ECOMI (OMI) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside ECOMI. OMI coin, Distributed Ledger Technology kullanarak birinci sınıf lisanslı dijital koleksiyonları satın almak, korumak ve toplamak için dünyanın en iyi platformunu yarattığını iddia ediyor. OMI anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, OMI Coin nedir? Güncel ECOMI (OMI) Coin yorum ve grafiği

ECOMI bugünkü fiyatı ₺0,059676 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺261.269.057 TRY. ECOMI son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2371, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 750.000.000.000 OMI coin.

OMI COİN NEDİR?

ECOMI, Distributed Ledger Technology kullanarak birinci sınıf lisanslı dijital koleksiyonları satın almak, korumak ve toplamak için dünyanın en iyi platformunu yarattığını iddia ediyor.

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