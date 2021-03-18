Ömer Üründül kimdir? Ömer Üründül kaç yaşında, nereli? Ömer Üründül hayatı ve biyografisi!
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Ömer Üründül kimdir? Ömer Üründül kaç yaşında, nereli? Ömer Üründül hayatı ve biyografisi!

18.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:26
Ömer Üründül kimdir? Ömer Üründül kaç yaşında, nereli? Ömer Üründül hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ömer Üründül izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ömer Üründül kaç yaşında, nereli? Ömer Üründül hayatı ve biyografisi! Ömer Üründül kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ömer Üründül hakkında araştırmalar yapılıyor. Ömer Üründül kimdir? Ömer Üründül kaç yaşında, nereli? Ömer Üründül hayatı ve biyografisi!

ÖMER ÜRÜNDÜL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1950

Kaç yaşında: 71 yıl yaşında

Ömer ÜründülTRT'de spor yorumculuğu yapmakta veköşe yazıları yazmaktadır.

[İstanbul'da doğan Üründül, Saint Benoit Lisesi'ne gitti. Şişli Koleji'nde liseden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

1980 yılından beri Dünya Kupası'nın düzenli izleyicilerinden olan Üründül, 1996 yılından itibaren Dünya Kupaları'nda TRT'nin düzenli yorumculuğunu yaptı.

Ömer Üründül, yorumculuğu gönüllü olarak yapmaktadır.

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