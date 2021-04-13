Fenerbahçe'de forma giyen genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart'la anlaştığı iddia edildi

Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Ömer Faruk Beyaz'ın Bundesliga ekibi Stuttgart'la 4 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi. Sky Sports'ta yer alan habere göre genç yıldız, Stuttgart'la 2025 yılına kadar sözleşme imzalayacak ve transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak

Fenerbahçe ile yeni sözleşme için anlaşamayan ve Avrupa'da oynamak istediğini kulübe ileten Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu. Türkiye için potansiyel bir yıldız adayı olan genç futbolcunun Bundesliga'da Stuttgart forması giyeceği iddia edildi.

SKY SPORTS DUYURDU

Sky Sport muhabiri Max Bielefeld, Stuttgart'ın transferi ilerleyen günlerde resmiyete kavuşturacağını duyurdu. Ömer'in Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden birisi olduğunun altını çizen Bielefeld, haziran ayında Fenerbahçe ile bağlarını koparacak olan Ömer Faruk'un Stuttgart'la 2025 yılına kadar sözleşme imzalayacağını ifade etti. Ömer Faruk'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor. Genç orta sahanın ismi Schalke, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Barcelona ve Manchester United gibi birçok önemli takımla anılmıştı.