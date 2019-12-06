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Ömer Bayram'ın mesajları ifşa oldu

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram'ın Eda Gökçen Kaya isimli sosyal medya kullanıcısına gönderdiği mesajlar ortaya çıktı ve sosyal medyada gündem oldu.

06.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:07
Ömer Bayram'ın mesajları ifşa oldu

'da son haftaların formda ismi 'ın çok çarpıcı mesajları ortaya çıktı.

Eda Kaya isimli Instagram kullanıcısı, Galatasaraylı yıldız Ömer Bayram'ın kendisine gönderdiği mesajları hesabından paylaştı.

"İfşa sırası bendeymiş" diyerek paylaştığı fotoğrafta, Ömer Bayram'ın Eda Gökçen Kaya'yla olan diyaloğu yer alırken, bu konu sosyal medyada gündeme oturdu.

28 yaşındaki milli futbolcu, paylaşılan diyalogla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İşte Eda Gökçen Kaya'nın paylaştığı fotoğraf;


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: Ömer Bayram'ın mesajları ifşa oldu
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