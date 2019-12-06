Ömer Bayram'ın mesajları ifşa oldu
Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram'ın Eda Gökçen Kaya isimli sosyal medya kullanıcısına gönderdiği mesajlar ortaya çıktı ve sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray'da son haftaların formda ismi Ömer Bayram'ın çok çarpıcı mesajları ortaya çıktı.
Eda Gökçen Kaya isimli Instagram kullanıcısı, Galatasaraylı yıldız Ömer Bayram'ın kendisine gönderdiği mesajları hesabından paylaştı.
"İfşa sırası bendeymiş" diyerek paylaştığı fotoğrafta, Ömer Bayram'ın Eda Gökçen Kaya'yla olan diyaloğu yer alırken, bu konu sosyal medyada gündeme oturdu.
28 yaşındaki milli futbolcu, paylaşılan diyalogla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
İşte Eda Gökçen Kaya'nın paylaştığı fotoğraf;
Haber Videosu: Ömer Bayram'ın mesajları ifşa oldu
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adam bekar yani isteyen istedigini yaparCevap Yaz Yayından Kaldır
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ErkeeeeeeekCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bekar adam iyi yapmış. Yazsın takılsın böyleleri ile !Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Cimbomun en iyisi buymuş. En iyi :))))))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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-Neyi kutluyorsun? -Yanlızlığımı... Evet tipik bir tuzak soru?!?!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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para var akıl yok kullanmayı bılmıyorsanız eğer bana verinCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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oltaya gelmiş sazan fake hesap kesin erkektir :)Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır