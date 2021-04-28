Ömer Bayram galibiyeti getiren arkadaşını övdü: Klasik bir Emre Akbaba golüyle kazandık
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Ömer Bayram galibiyeti getiren arkadaşını övdü: Klasik bir Emre Akbaba golüyle kazandık

Ömer Bayram galibiyeti getiren arkadaşını övdü: Klasik bir Emre Akbaba golüyle kazandık
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın sol beki Ömer Bayram, 1-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ömer, "Baskılı oynadık, onların sahasında oynadık. Golü atmayı çok istedik, konsantremizi bozmadık. Çok istedik. Klasik bir Emre Akbaba golü geldi. Çok mutluyum, sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarı-Kırmızılılar'da son anlarda Emre Akbaba'nın golleri puan tablosundaki farkın açılmamasını sağlıyor. Trabzonspor maçında 1 puanı getiren Emre, Konya maçında da oyuna sonradan girerek golü attı, bu kez 3 puan geldi. Sol bek Ömer Bayram da arkadaşının golünü övdü.

"KLASİK BİR EMRE GOLÜ"

Bayram, "Briaz böyle bir maç olacağını biliyorduk. Antalya maçında da hemen hemen aynı oyunu oynadık, baskılı oynadık, top bizdeydi. Onların sahasında oynadık, ilk devre hemen golü bulmak istedik. Son dakikalarda konstantremizi bozmadık. İstedik, çok istedik. Klasik bir Emre Akbaba golü geldi. Çok mutluyum. Sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SON 45 OLARAK GÖRDÜK"

Ömer Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü: İkinci devreyi son 45 dakika olarak gördük. Son maçları oynuyoruz. Bunların telafisi yok. Varımızı yoğumuzu verdik o da ödüllendirdi, Emre Akbaba. Onun için de çok sevindim.

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