Galatasray taraftarının kafası çok karıştı! Ömer Bayram'a bir kısım tepki gösterirken bir kısım destek verdi

Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 kaybettiği maçta sarı-kırmızılı futbolcu Ömer Bayram'a oyundan çıkarken bir kısım taraftar tepki gösterirken, bir kısım taraftar da lehinde tezahüratlarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim ise 30 yaşındaki futbolcusuna sarılarak destek verdi.