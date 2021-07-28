Galatasray taraftarının kafası çok karıştı! Ömer Bayram'a bir kısım tepki gösterirken bir kısım destek verdi
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Galatasray taraftarının kafası çok karıştı! Ömer Bayram'a bir kısım tepki gösterirken bir kısım destek verdi

Galatasray taraftarının kafası çok karıştı! Ömer Bayram'a bir kısım tepki gösterirken bir kısım destek verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 kaybettiği maçta sarı-kırmızılı futbolcu Ömer Bayram'a oyundan çıkarken bir kısım taraftar tepki gösterirken, bir kısım taraftar da lehinde tezahüratlarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim ise 30 yaşındaki futbolcusuna sarılarak destek verdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye iki maçta da mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılı takımda mücadelenin 75. dakikasında oyundan alınan Ömer Bayram ise taraftarı ikiye böldü.

FATİH TERİM, FUTBOLCUSUNA DESTEK VERDİ

Ömer Bayram oyundan çıkarken taraftarlarından bir bölümünden tepki gördü. Bir bölüm taraftarlar ise Ömer'e lehinde tezahüratlarda bulundu. Teknik Direktör Fatih Terim de 30 yaşındaki futbolcusunun kenara gelmesinden sonra oyuncusuna sarılarak destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Galatasray taraftarının kafası çok karıştı! Ömer Bayram'a bir kısım tepki gösterirken bir kısım destek verdi - Haberler Spor
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