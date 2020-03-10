Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandı Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbol dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Bu kez kötü haber, komşu Yunanistan'dan geldi.

TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

Olympiakos ve İngiliz Nottingham Forest'ın sahibi olan Evangelos Marinakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

52 yaşındaki Marinakis, koronavirüs için test yaptırdığını ve testin sonuçlarının pozitif olduğunu söyledi.

"DOKTORLARIN TAVSİYELERİNE UYUYORUM"

Marinakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Koronavirüs beni de ziyaret etti ve kendimi kamuoyunu bilgilendirmek zorunda hissettim. Kendimi iyi hissediyorum çünkü tüm gerekli önlemleri aldım ve doktorların tavsiyelerine uyuyorum. Tüm dostlarıma ve vatandaşlarıma aynısını tavsiye ediyorum."