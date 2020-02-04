Zorbay Küçük'ün babası konuştu: Galatasaray Futbol Okulu'nda çalışıyorum

04.02.2020 21:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:11

Galatasaray-Kayserispor mücadelesinin hakemi Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, Ajansspor'a konuştu. Feyzullah Küçük, "Oğlum Zorbay ile uzun yıllardır görüşmedim, görüşemiyorum da. Galatasaray-Kayserispor maçından önce ve sonra sosyal medyada Zorbay ile ilgili linç kampanyası başlatıldı. Bunun sebebi de benim Galatasaray Futbol Okulu'nda antrenör olarak görev yapmam. Ben hayatımı idame ettirebilmek için Büyükçekmece Galatasaray Futbol Okulu'nda çalışıyorum. Benim de yaşamımı sağlayabilmem için çalışmam gerekli. Bu bir futbol okulu, akademi de değil, Galatasaray altyapısı da" dedi.

"UZUN YILLARDIR ZORBAY İLE GÖRÜŞMÜYORUM"

Küçük, "İnsanlar eşinden ayrılabilir. Ben de 1996 yılında eski eşim Güler Hanım'dan ayrıldım. İkinci evliliğimden sonra da eski eşim çocuklarımla görüşmemi istemedi. Benim de hatalarım oldu, uzun yıllardır Zorbay ile görüşmüyorum. Zorbay benim canımdır, kanımdır, pazar gecesi Zorbay'a yapılanlardan sonra sabaha kadar uyuyamadım. Zorbay'a destek olsunlar. MHK'nin böyle genç hakemlere ihtiyacı var" diye konuştu.