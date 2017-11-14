Okullar Ligi'nde Yetişti Antalyaspor'a İmza Attı

Antalya Büyükşehir Belediyesince 4 yıldır yürütülen Okullar Ligi'nde başarılı performansıyla dikkati çeken 17 yaşındaki Mustafa İnan Antalyaspor'a imza attı. Genç yıldız U18 Milli Futbol Takımı'nın 21-23 Kasım'da Makedonya'da oynayacağı iki özel maça da davet aldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gençleri spora teşvik etmek, spor altyapısı oluşturmak ve Antalya'dan milli sporcular yetiştirmek hedefiyle 2014 yılında başlatılan Okullar Ligi başarılı sporcular çıkartmaya başladı.



3 yılda, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, oryantring branşlarında yaklaşık 8 bin genç sporcunun mücadele ettiği Ligin yıldızlarından biri de 17 yaşındaki futbolcu Mustafa İnan oldu.



Okullar Ligi'nde futbol branşında 2 yıl üst üste başarı gösteren Mustafa İnan, performansıyla dikkat çekince Antalyaspor'un kadrosuna dahil oldu. Genç futbolcu imzanın ardından ilk milli takım davetini de aldı.



Antalya'nın mahallelerinden milli takıma uzanan futbolculuk serüveni yaşadığını belirten Mustafa İnan, şunları kaydetti:



"2006 yılında okula başladım. Futbolla sürekli ilgilenmeye devam ettim ve okul takımına seçildim. Minik Kramponlar Futbol Kampı adlı organizasyonda yer aldım ve beni ilk orada beğendiler. Sonrasında iki kez Okullar Ligi'ne katıldım ve Spor Lisesi'ndeyken şampiyon olduk. Okullar Ligi gençlerin kendilerini göstermesi için önemli bir proje. Ben de bu örneklerden biriyim. Okullar Ligi'nde yer alıp profesyonel olarak Antalyaspor'a imza attım ve Milli Takıma çağrıldım. 21-23 Kasım tarihlerinde 2 özel karşılaşma için Makendoya'ya gideceğiz. Milli Takıma ilk kez çağrıldım, çok mutluyum. Benim gibi Okullar Ligi'nde yıldızı parlayan başka arkadaşlarım da var. Bana bu fırsatı sunan Başkanımız Menderes Türel'e teşekkür ediyorum."



Antalyaspor Altyapı Direktörü David Badia da Mustafa ile yakından ilgilendiklerini belirterek, "Altyapı bir futbol takımı için çok önemli. Teknik direktörümüz gençleri ve özellikle Mustafa'yı yakından takip ediyor. 2-3 yıl sonra hazır bir şekilde A Takımda süre alacaktır." açıklamasında bulundu.