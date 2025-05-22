Okan Buruk oğlu Ali Yiğit Buruk kaç yaşında, Ali Yiğit Buruk lösemiyi yendi mi?

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da bu sezon maç sonlarında Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk dikkatleri üzerine çekti. Peki, Okan Buruk oğlu Ali Yiğit Buruk kaç yaşında?

OKAN BURUK OĞLU ALİ YİĞİT BURUK KAÇ YAŞINDA?

2009 doğumlu olan Ali Yiğit Buruk, 2025 yılı itibarıyla 16 yaşına girmektedir (doğum gününü henüz kutlamadıysa 15 yaşındadır). Doğum yeri kamuya açık olarak belirtilmemiştir; ancak ailesinin İstanbul'da yaşaması ve babası Okan Buruk'un da İstanbul doğumlu olması sebebiyle Ali Yiğit'in de büyük olasılıkla İstanbul'da doğup büyüdüğü düşünülmektedir.

ALİ YİĞİT BURUK LÖSEMİYİ YENDİ Mİ?

Ali Yiğit bir süredir lösemi tedavisi görüyordu. Tedavilere olumlu yanıt veren Ali Yiğit, hastalığını yenmeyi başardı