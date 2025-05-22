Okan Buruk oğlu Ali Yiğit Buruk kaç yaşında, Ali Yiğit Buruk lösemiyi yendi mi?

Okan Buruk oğlu Ali Yiğit Buruk kaç yaşında, Ali Yiğit Buruk lösemiyi yendi mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un ismi sosyal medyada merak ediliyor ve hayatı araştırılıyor.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da bu sezon maç sonlarında Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk dikkatleri üzerine çekti. Peki, Okan Buruk oğlu Ali Yiğit Buruk kaç yaşında?

OKAN BURUK OĞLU ALİ YİĞİT BURUK KAÇ YAŞINDA?

2009 doğumlu olan Ali Yiğit Buruk, 2025 yılı itibarıyla 16 yaşına girmektedir (doğum gününü henüz kutlamadıysa 15 yaşındadır). Doğum yeri kamuya açık olarak belirtilmemiştir; ancak ailesinin İstanbul'da yaşaması ve babası Okan Buruk'un da İstanbul doğumlu olması sebebiyle Ali Yiğit'in de büyük olasılıkla İstanbul'da doğup büyüdüğü düşünülmektedir.

ALİ YİĞİT BURUK LÖSEMİYİ YENDİ Mİ?

Ali Yiğit bir süredir lösemi tedavisi görüyordu. Tedavilere olumlu yanıt veren Ali Yiğit, hastalığını yenmeyi başardı

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Mini elbiseli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı

Mini elbisesiyle dikkatleri dağıtıp binlerce liralık hırsızlık yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama

Acun Ilıcalı: Yeni hocayı yakında açıklayacağız
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa

Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.