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Okan Buruk kazanan kadroyu bozmadı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'i Konyaspor mücadelesinde de bozmadı.

16.12.2019 21:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:06
Okan Buruk kazanan kadroyu bozmadı

Medipol Teknik Direktörü , Borussia deplasmanında sahaya sürdüğü ilk 11'i Konyaspor mücadelesinde de bozmadı.


Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında deplasmanda Alman ekibi Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldiği karşılaşmanın ilk 11'ini Konyaspor müsabakasında da bozmadı.


Buruk, Konyaspor karşısında sahaya şu 11'le çıktı:


"Mert-Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy- Mehmet, Visca, Aleksic, İrfan, Elia-Crivelli" - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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