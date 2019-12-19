: Emre Belözoğlu'nu takımına çağırdı: Ne zaman geliyorsun?

19.12.2019 08:43 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:50

İçinde bulunduğumuz futbol sezonu nasıl biter, kim şampiyon olur, bilmek tabii ki mümkün değil. Ama kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki, Medipol Başakşehir Kulübü ve teknik direktörü Okan Buruk, şimdiden herkesin büyük takdirini kazandı. Bu sezon Avrupa kupaları sahnesinde başarılı olup yüzümüzü güldüren tek takım Buruk yönetimindeki turuncu lacivertliler oldu.

Türk futboluna damga vuracak bir teknik direktör olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Okan Buruk, Hürriyet Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi.

Okan Buruk röportajında öne çıkan noktalar şöyle;

Türk futbolu başarılı mı?

Türk futbolu şu andaki bütçeleriyle olması gereken yerde değil. Avrupa'da bizden çok daha düşük bütçelerle başarı yakalayan takımlar var, bu durum düşündürücü.

Peki kalite nasıl?

Oyun kalitesi olarak yeterli olduğumuzu düşünmüyorum. Premier Lig'deki maçları izliyoruz. Liverpool maçındaki oyunu gördükten sonra, tekrar bizim ligdeki maçı açmak istemiyor insan. Bu fark hem oyuncu hem de teknik adam bazında var. Burada en son maçta yaşadım, hakem maçın yavaşlamasına izin veriyor. Oyuncu burada yavaşlıyor. Avrupa'daki oyuncu yavaşlamıyor, hakem yavaşlamaya izin vermiyor. Orada oyunu yavaşlatınca basın eleştiriyor. Türkiye'de futbolun doğru yorumlandığını düşünmüyorum. Hep galibiyet hep sonuç üzerinden yorumlanıyor, oyun 2. planda tutuluyor. Sonuç ve kazanan hep en iyi oluyor.

"TEKNİK ADAMLAR KENDİLERİNE HEDEF SEÇMELİ"

'Yabancı futbolcular Türkiye'de tembelleşiyor' diyenlere katılıyor musunuz?

Tembelleşiyor bence. Karakterine bağlı ama kariyerli oyuncuların oradaki temponun altına düşürdüklerini düşünüyorum. Belki bazı yabancıların geliş nedeni iyi para kazanma düşüncesi olabilir. Böyle oyuncular çok var. Ben almadan önce araştırıyorum... Bu tembel, çok az çalışıyor dediklerinde onu almamaya çalışıyorum.

Yurt dışında takım çalıştırma hedefiniz var mı?

Yurt dışına gidebilmek için Türkiye'de şampiyon olmak istiyorum. Avrupa kupalarında da daha yukarılara gitmek istiyorum. Hem benim için önemli hem de tüm teknik adamlar için önemli. Bizim hedefler seçmemiz gerekiyor.

"SİSTEMİM BAŞAKŞEHİR'E UYMADI, 4-3-3'E DÖNDÜM"

Başakşehir'de zorlukla karşılaştınız mı?

Abdullah Avcı, Beşiktaş'a gittiğinde kendi sistemine oyuncular uymadı. Baktı ki olmadı, değişime gitti, ben de Başakşehir'e geldiğimde kendi sistemimi denedim ama oyuncu alışkanlığını görünce taktik formasyonda değişikliğe gidip 4-3-3'e döndüm. 'Bu sistemde benim isteklerimi nasıl yaparız, daha çok nasıl önde oynayabiliriz, rakip kaleye nasıl gidebiliriz' diye düşünerek aynı sistem üzerinden oyuncu alışkanlıklarıyla evrilmeye başladım.

Toteminiz var mı?

Paltom çok dikkat çekmişti. O paltonun çok galibiyeti var! Futbolun içinde olunca böyle çeşitli totemleriniz oluyor.

"ARDA NEREDE MUTLUYSA ORADA OYNAMALI"

Arda Turan takımdan ayrılacak mı?

Arda bizle gerçekten çok iyi çalıştı. En iyi olmak için hep gayret gösteriyor. İyi durumda. Psikolojik anlamda da iyi şeyler yapıyor ama bir yandan da baktığınız zaman, nerede mutlu olacaksa orada olması, onun kararını vermesi en doğrusu. Kendisiyle daha bir şey konuşmadık. Sadece başkanımız sayın Göksel Gümüşdağ'nın bir açıklaması oldu. Böyle bir talep olursa izin vereceğini söyledi.

"AVRUPA LİGİ BENİM İÇİN BİR SAHNE"

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmek size ne hissettirdi?

Gruptaki tüm maçlara en iyi 11'imiz ile çıktık. Biz gruptan çıkmayı hayal ettik. Buna çok inandık. Gruptan çıkmayı büyük başarı diye adlandıramayız. Ne çeyrek finale ne yarı finale ne de finale çıktık. Gruptan çıkmak bile başarı olarak gözüküyor. Buna sevinsek mi üzülsek mi bilemedik.

Avrupa Ligi'ndeki grubunuz belli olunca ne hissettiniz?

Neden biz hep yurt içinde kalıyoruz, ne zaman yurt dışına gideceğiz, diye düşünüyorum. Roma bizim gruba gelince sevinmiştim. Çünkü İtalya'da futbol oynadım, İtalyanca konuşuyorum, Roma ve diğer Avrupa maçları benim için sahne. Ben bu sahneye nasıl çıkabilirim, bu turnuvada daha ileri gidersem, beni ve diğer Türk antrenörleri ne kadar etkiler, hep bunu düşündüm.

"HAFTADA 2 MAÇA ALIŞIĞIZ"

Bundan sonraki Avrupa Ligi maçlarında rotasyon yapacak mısınız?

Bizim oyuncular haftada iki maç oynamaya alışkın. Mesela Clichy haftada 2 maç oynayınca kendini daha iyi hissediyor. Biz de ilk baştan itibaren 3 günde bir maç yapmayı oyuncuların kafasına yerleştirdik.

"CRIVELLI-MURIC İKİLİSİ RAKİPLERİ ÖLDÜRÜR"

Enzo Crivelli mi, Vedat Muriç mi?

Çift forvet. İkisini koysan bir takıma, öldürürler rakibi.

Emre Belözoğlu'nun takımda kalmasını ister miydiniz?

Emre Belözoğlu, hem oyuncu hem de takımın saha içi lideri olarak çok önemli. Emre'nin takımda olması oyununu değiştiriyor. Emre ile 'Ne zaman geri geliyorsun?' diye esprileştik.

OKAN BURUK İÇİN NE İFADE EDİYORLAR?

Fatih Terim: Zafer

İnter: Vizyon

Abdullah Avcı: Çalışma

Lizbon: Tur

Emre Belözoğlu: Kaptan

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