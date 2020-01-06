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Okan Buruk: Arda, Beşiktaş'a gider mi bilmiyorum

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Arda Turan eski hoca Abdullah Avcı'nın yanına gider mi? Beşiktaş'a transfer olur mu?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

06.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:18

Medipol Teknik Direktörü , TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, "Fatih Hoca, açıklaması yapmış, ona katılıyorum. Arda ülke için değerli. Arda Turan takımda oynamak için her şeyi yaptı. Son dönemde o mevkide 4-5 oyuncumuz oldu. Arda'nın motive olması, kendini iyi ve değerli hissetmesi gerekiyor. Arda'ya alacağı her karara saygı duyacağımızı söyledim. Yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu belirttim. Yeniliğe ihtiyacı var, Arda'nın da bu yönde düşünceleri var. Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek. Arda'nın ve kulüplerin ne yapacağı önemli hayırlısı neyse o olsun." dedi.

VOLKAN BABACAN CEVABI

Buruk, muhabirin "Arda Turan eski hoca Abdullah Avcı'nın yanına gider mi? Beşiktaş'a transfer olur mu?" sorusuna"Bilmiyorum" yanıtını verdi. Beşiktaş ile adı geçen Volkan Babacan ile ilgili de konuşan başarılı hoca, "Volkan Babacan'ın transferi konusunda herhangi bir gelişme yok." dedi.


Haber Videosu

: Okan Buruk: Arda, Beşiktaş'a gider mi bilmiyorum
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