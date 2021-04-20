OKA'dan OSB'lere 5,1 milyon TL'lik yatırım desteği
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OKA'dan OSB'lere 5,1 milyon TL'lik yatırım desteği

OKA'dan OSB'lere 5,1 milyon TL'lik yatırım desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SAMSUN (İHA) – Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Bafra OSB ve Havza OSB'de yaklaşık 5,1 milyon TL'lik teknik altyapı geliştirme yatırımları desteklenecek.

SAMSUN (İHA) – Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Bafra OSB ve Havza OSB'de yaklaşık 5,1 milyon TL'lik teknik altyapı geliştirme yatırımları desteklenecek.

"2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında OKA tarafından Samsun Merkez OSB, Bafra OSB ve Havza OSB'de yaklaşık 5,1 milyon TL'lik teknik altyapı geliştirme yatırımlarına destek sağlanacak.

Samsun Valiliği'nde sözleşme imza töreni gerçekleştirilen projeler kapsamında otomatik sayaç okuma ve enerji otomasyon sistemlerinin (Scada) kurulumu, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve OSB'lerde yaşanabilirliğin arttırılması hedefleniyor.

Program kapsamında yaklaşık 7,5 milyon TL'lik yatırım yapılması öngörülen projeler ile işletmelere temel altyapı konusunda da daha etkin hizmet sunulması ve verimlilik kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. - SAMSUN

OKA'dan OSB'lere 5,1 milyon TL'lik yatırım desteği
OKA'dan OSB'lere 5,1 milyon TL'lik yatırım desteği
OKA'dan OSB'lere 5,1 milyon TL'lik yatırım desteği
OKA'dan OSB'lere 5,1 milyon TL'lik yatırım desteği
OKA'dan OSB'lere 5,1 milyon TL'lik yatırım desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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