Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu
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Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu

27.09.2020 11:02 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:08

- Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu Günlük 50 ton cevizin işleneceği tesis 400 bin liraya mal oldu Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yetişen ve dünyada bir marka haline gelen Oğuzlar 77 cevizinin marka değerinin artırılması, tüketiciye sunulmasında daha yüksek standartlara...

- Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu

Günlük 50 ton cevizin işleneceği tesis 400 bin liraya mal oldu

ÇORUM - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yetişen ve dünyada bir marka haline gelen Oğuzlar 77 cevizinin marka değerinin artırılması, tüketiciye sunulmasında daha yüksek standartlara ulaştırabilmesi ilçeye ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın verdiği hibe desteğiyle Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği tarafından 2 dönüm alan üzerine kuruldu. 400 bin liraya mal olan ve 600 metrekare kapalı alana sahip olan tesiste günlük 50 ton ceviz işlenecek.

Ceviz işleme ve paketleme tesisi hakkında bilgi veren Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, OKA Projesinin kabulünün ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin desteği ile birlikte hayata geçecek olan tesisin tamamlanması sonrası Oğuzlar cevizinin marka değerinin daha da artacağını vurguladı.

Tesisin hayata geçmesi ile birlikte coğrafi tescilli Oğuzlar cevizinin değerinin daha da artacağını ve üreticinin emek verdiği ürününün hakkıyla değerlendireceğini dile getiren Hantal, "Tesisimiz ceviz işleme, ayıklama ve paketleme ünitesi olarak hizmet verecek. Bu tesisi Oğuzlar ve ceviz üreten bölge halkının hizmetine sunmaktan son derece mutluyuz. Yeni sezonda hizmete geçecek şekilde tesisimizin kurulumunu tamamlayarak hazırlığımızı yaptık.Tesisimizin hayata geçerek hizmet verme aşamasına gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu
Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu
Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu
Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu
Oğuzlar'a ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KABAKDERE

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