Ogenyi Onazi, Ünal Karaman'ın doğum gününü kutladı
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Ogenyi Onazi, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın 53. yaş gününü kutladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde çalışmalarını sürdüren Onazi, sosyal medya hesabından Ünal Karaman ile görüntüsünü paylaşarak, 53 yaşına giren deneyimli teknik adamın doğum gününü kutladı.
"BİZE HER YER TRABZON"
Onazi daha sonra, "İnşallah şampiyon Trabzon. Bize her yer Trabzon." dedi. Karaman da oyuncusunun bu sözlerine "İnşallah" yanıtını verdi.
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