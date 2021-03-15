Ödüllü projeye katkı sağlayanlara plaket
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Ödüllü projeye katkı sağlayanlara plaket

15.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:45
Ödüllü projeye katkı sağlayanlara plaket

Mersin Üniversitesi ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) işbirliğinde hazırlanan "Olba Kültür Yolları ve Kırsal Turizm Odakları Geliştirme Projesi"nde projeye katkı sunanlara plaket verildi.

Mersin Üniversitesi ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) işbirliğinde hazırlanan "Olba Kültür Yolları ve Kırsal Turizm Odakları Geliştirme Projesi"nde projeye katkı sunanlara plaket verildi.

ETSO toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan oda başkanı Orhan Sarı, yurt genelinde gerçekleştirilen ve Ardahan Valiliği ev sahipliğinde yapılan Türkiye Şehir Ödülleri'nde "2020 Yılı Turizm Projesi" kategorisinde 109 proje içinden "Olba Kültür Yolları Projesi"nin yılın turizm projesi ödülü aldığını, bunun ise kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Konuşmanın ardından başkan Sarı, proje koordinatörü Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nida Naycı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Projenin 2 yıllık saha çalışması sonucu ortaya çıktığına da değinilerek, bölgede bundan sonra geliştirilecek kırsal kalkınma hedefli eko-turizm projeleri için önemli bir eşiğe gelindiğine dikkat çekildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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