Ödemeler dengesi verilerinin yansımaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ödemeler dengesi verilerinin yansımaları

11.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:50
Ödemeler dengesi verilerinin yansımaları

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekim ayında gerçekleştirilen yüksek ihracatın, dış ticaret açığını aylık bazda gerilettiği için buradan bir iyileşme olabileceğini düşündüklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekim ayında gerçekleştirilen yüksek ihracatın, dış ticaret açığını aylık bazda gerilettiği için buradan bir iyileşme olabileceğini düşündüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerinin açıklandığını belirterek, cari işlemler hesabının eylül ayında 2 milyar 364 milyon dolar açık verdiğini kaydetti.

Bu açığın temelinde turizm gelirlerinin geçen yıla göre azalmasının rol oynadığına işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle turizm gelirlerindeki kayıplarımız maalesef bu yıl cari açığın yükselmesine neden oluyor. Hizmet gelirimiz geçen yıl ki kadar olmuş olsaydı bu ay cari fazla verebilirdik. Bunun yanında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yükselmesi de cari açığı artıran bir diğer etken oldu. Bu gelişmelerle 12 aylık cari açık 27 milyar 539 milyon dolara yükseldi."

Zeytinoğlu, ekim ayında da turizm gelirleri artmayacağı için aylık açığın devam edeceğini aktararak, "Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz yüksek ihracat, dış ticaret açığını aylık bazda gerilettiği için buradan bir iyileşme olabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

İlgili Haberler

ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Lütfi Elvan Kamala Harris Mustafa Varank
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Serenay Sarıkaya Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Ozan Tufan Şenol Güneş Mehmet Topal Gökhan Gönül
Daha Fazla Kasım Bursa Deprem İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ödemeler dengesi verilerinin yansımaları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 14:50:42. #1.15#
title