Ocak ayında yeni transfer de gidiyor! Fatih Terim, 4 futbolcunun ayrılmasına onay verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi yaptığı basın toplantısında, "Ocak ayında gidenler de olacak, herkesin hazırlıklı olması lazım" ifadelerini kullanmıştı. Deneyimli hocanın üstünü çizdiği isimler ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Fatih Öztürk ve yeni transfer Aytaç Kara'yla yolların ayrılması bekleniyor.
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Gelecek futbolcular kadar gideceklerin de olacağı ocak ayı için Fatih Terim'in üstünü çizdiğini isimler belli oldu.
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Aytaç Kara, forma şansı bulamaması sebebiyle mutsuz. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığı ve Fatih Terim'in de bunu onayladığı belirtiliyor.
Maliyeti ve performansıyla gündemden düşmeyen Ryan Babel'in Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılılar, gözden çıkardığı Hollandalı futbolcu ile ocak ayında yollarını ayırıyor.
Sofiane Feghouli'nin 4 yıllık Galatasaray macerası devre arasında sona eriyor. Bu sezon düzenli forma şansı bulamayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sofiane Feghouli ile devre arasında vedalaşılıp ekonomik anlamda da rahatlama sağlanacak.
Galatasaray'ın tecrübeli yedek kalecisi Fatih Öztürk de ocak ayında gönderilecek isimler arasında. Geçtiğimiz gün İsmail Çipe ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılılar, kontratı sezon sonunda bitecek olan Fatih Öztürk ile devre arasında yollarını ayıracak.