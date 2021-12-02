Nvidia'nın yeni RTX 2060 12GB ekran kartı yakında geliyor

Nvidia, RTX 2060'ın 12 GB video RAM'e sahip yeni bir varyantını piyasaya sürerek başlangıçta 2019'da piyasaya sürülen standart yapılandırmanın hafızasını iki katına çıkartıyor. Nvidia'nın yeni RTX 2060 ekran kartı 7 Aralık'ta satışa sunulacak.

YENİ MİMARİ İLE NVIDIA RTX 2060 12GB

Nvidia, 12GB RTX 2060 Founders Edition için bir başlangıç maliyetini paylaşmadı, ancak RTX 2060 6GB'ın Premium bir sürümü olduğu bilindiği üzere ve fiyata da bunun yansıması bekleniyor. Ayrıca, OEM'lerin 12GB RTX 2060'ın kendi özel sürümlerini yapacakları da paylaşıldı.

Çarşamba günü Nvidia'nın internet sitesinde yayınlanan NVIDIA Turing™ mimarisi ile desteklenen GeForce RTX™ 2060, en son oyunlara ve her oyuncuya mükemmel performansın yanı sıra gerçek zamanlı ışın izleme ve yapay zekanın gücünü sunuyor.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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