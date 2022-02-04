Nouma'nın yeni imajını görenler gözlerine inanamadı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma'nın yeni imajı büyük ilgi çekti. Sosyal medyadan "Cümleten iyi hafta sonları" diyen Nouma, bıyık bıraktığı fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni alan fotoğrafa binlerce "Pala Pascal" yorumu geldi.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve taraftarların sevgilisi Pascal Nouma'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Bıyık bıraktığı yeni imajıyla dikkat çeken eski futbolcunun paylaşımına binlerce yorum geldi.
"PALA PASCAL"
Sosyal medyadan "Cümleten iyi hafta sonları" diyen Nouma, bıyık bıraktığı fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni alan fotoğrafın altına binlerce takipçi, "Pala Pascal" yorumunda bulundu.