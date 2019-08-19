Nilüfer'in sultanları sahaya indi

19.08.2019 15:49

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu çalışmalarına başladı.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu için hazırlıklara başladı.

Üçevler Spor Tesisleri'nde teknik kadro ve sporcuların tanışmasının ardından sahaya inen mavi yeşil beyazlı voleybolcular, Başantrenör Tore Aleksandersen yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı. Nilüfer'in sultanları, 2 saat süren antrenmanda fizik kondisyon ve manşet çalışması gerçekleştirdi.

Yeni sezona genç ve dinamik bir ekiple başlayacaklarını belirten Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, transfer çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti. Aydın, "Geçtiğimiz sezon bizimle olan 4 genç oyuncumuzun sözleşmelerini uzattık. Dış transferde de 6 yeni voleybolcu aramıza katıldı. 2 yabancı ve 1 yerli oyuncu daha transfer ederek kadromuzu şekillendireceğiz. Dünya'nın en prestijli ligi olan Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde hem Nilüfer'i hem de Bursa'yı en iyi şekilde temsil ederek, ligde play-off grubuna kalmayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA