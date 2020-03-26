Nijerya'da kaçırılan iki futbolcu kurtarıldı Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde kaçırılan iki futbolcunun kurtarıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde kaçırılan iki futbolcunun kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ondo eyaleti Emniyet Müdürü Undie Adie, yaptığı açıklamada, iki gün önce kaçırılan Nijerya Milli Takımı oyuncuları Dayo Ojo ile Benjamin İluyomade'nin kurtarıldığını duyurdu.

Adie, futbolcuların nasıl kurtarıldığına dair detay paylaşmazken sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Ojo ve İluyomade'yi kaçıran silahlı kişiler, ilk önce 100 milyon naira (yaklaşık 1 milyon 700 bin lira) fidye istemiş, sonra da miktarı 20 milyon nairaya (yaklaşık 360 bin lira) indirmişti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'daki güvenlik boşluğu nedeniyle fidye için insan kaçırma hadiselerine sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: AA