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Nijerya, Futbol, Spor

Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler arasına Nijerya Ligi de eklendi. Nijerya Futbol Federasyonu, futbol maçlarının bir ay süreyle ertelendiğini duyurdu.

19.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:55
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi

Nijerya futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, artan sağlık endişeleri yüzünden tüm futbol aktivitelerine bir ay ara verildiği duyuruldu.

BİR AY SONRA TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Açıklamada, bir ay sonra yapılacak değerlendirmenin ardından salgının durumuna göre erteleme süresinin uzatılabileceği belirtildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

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