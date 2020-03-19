Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler arasına Nijerya Ligi de eklendi. Nijerya Futbol Federasyonu, futbol maçlarının bir ay süreyle ertelendiğini duyurdu.
19.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:55
Nijerya futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, artan sağlık endişeleri yüzünden tüm futbol aktivitelerine bir ay ara verildiği duyuruldu.
BİR AY SONRA TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK
Açıklamada, bir ay sonra yapılacak değerlendirmenin ardından salgının durumuna göre erteleme süresinin uzatılabileceği belirtildi.
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Kaynak: AA