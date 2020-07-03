Niğde'den İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e de gönderilen kirazın hasadı başladı
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Niğde'den İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e de gönderilen kirazın hasadı başladı

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesindeki Darboğaz köyünde, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç edilen Regina ve Ziraat 900 cinsi kirazların hasadı başladı.

Niğde'den İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e de gönderilen kirazın hasadı başladı
03.07.2020 12:04 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:08

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesindeki Darboğaz köyünde, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç edilen Regina ve Ziraat 900 cinsi kirazların hasadı başladı. Daha önce İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e gönderilen kiraz, bu yıl ilk defa Tayland, Çin ve Güney Kore'ye ihraç edildi.

İlçeye bağlı Darboğaz köyünde deniz seviyesinden bin 600 metre yükseklikte bulunan Bolkarlar'da yetişen Regina ve Ziraat 900 cinsi kirazların hasadı başladı. Geçmişte İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e de gönderilen, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç edilen kirazlar, kendine özgü rengi, lezzeti ve kalibresiyle uzak doğu ülkelerinin de dikkatini çekti. Bu yıl ilk defa Çin, Güney Kore ve Tayland'a da kiraz ihraç edildi. Yaklaşık 26 bin dekarlık sahada 33 bin ton kiraz rekoltesi elde edilirken bu kirazların yaklaşık 25 bin tonu yurt dışına gönderiliyor. 

'PAZARLAMA SIKINTISI YOK'Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Darboğaz'ın kaliteli kirazları nedeniyle Türkiye'nin kiraz merkezi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Kirazda marka olma yolunda ilerleyen bir iliz. Köyümüz de kiraz üretiminin merkezi sayılır. Kirazın pazarlaması ile ilgili bir sıkıntımız yok çok şükür. Üretimimizde belli bir kalibrenin üzerinde olanlar özellikle direkt yurt dışına gidiyor. Son turfanda diye adlandırabileceğimiz üretim periyodumuz var. Bundan dolayı hasat bereketli olsun, hayırlı olsun." DARBOĞAZ KİRAZI ARTIK MARKALAŞTIDarboğaz köyü muhtarı Kemal Altan, Darboğaz kirazını diğer kirazlardan ayıran özelliklere ve fiyatlara ilişkin şunları anlattı:  "Burada hava gündüz 30 derecenin üzerinde ve akşamları ise 10-12 dereceye düşüyor. Toros Dağları'nın çok yakın olması kirazın sertleşmesini ve aromasının çok farklı olmasını sağlıyor. Bu bölgeye de bu kirazları ilk Darboğaz Mahallesi getirdiği için şimdi fidanları da üretiliyor. Darboğaz kirazı artık markalaştı. Türkiye'nin dışına çıktı, dünyada da tanınıyor. İlk gün Rusya'ya gitti, Almanya, Fransa'ya gidiyor. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e kadar buradan kiraz gitti ve gitmeye de devam ediyor.  Bu yıl ise Tayland, Çin ve Kore'ye ihraç etmeye başladık. Kirazlarımız yerinde toptan olarak kilosu 24 kalibre 7 TL, 25-26-27 ve daha yukarı kalibrelerde 8-10 TL'ye kadar fiyat yükseliyor ama şu an ortalama 9 TL'den satılıyor."

Kaynak: DHA

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