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Neymar'ın Reims maçında kalçasıyla attığı pas, sosyal medyada gündem oldu

PSG'nin Reims'i 3-0 yenerek Fransa Lig Kupası'nda finale yükseldiği maçta Neymar, kalçasıyla attığı pasla maçın önüne geçti.

23.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:45
Neymar'ın Reims maçında kalçasıyla attığı pas, sosyal medyada gündem oldu

PSG'nin Brezilyalı yıldızı , 'le deplasmanda oynadıkları Lig Kupası yarı final maçına damga vurdu ancak bu kez performansıyla değil, attığı pasla.

PSG'nin 3-0 kazanıp finale yükseldiği mücadelede Neymar, bir pozisyon esnasında takım arkadaşına pasını kalçasıyla attı.

BİNLERCE YORUM YAPILDI

Sosyal medyada bir anda gündem olan Neymar, binlerce yorum alırken geceye damga vuran isim oldu.

PSG'ye Reims karşısında finali getiren golleri; 9. dakikada Marquinhos, 31. dakikada Konan kendi kalesine ve 77. dakikada Kouassi kaydetti.


Haber Videosu

: Neymar'ın Reims maçında kalçasıyla attığı pas, sosyal medyada gündem oldu
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