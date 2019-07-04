Neymar'ın istekleri dudak uçuklattı

Fransız ekibi PSG'de oynadığı futbolla değil skandal davranışlarıyla ön plana çıkan Neymar, yine gündem yaratacak bir olayın altına imza attı. Geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminden beri takımdan ayrılacağı konuşulan Brezilyalı yıldız, şimdiden özel isteklerinin bulunduğu bir liste hazırladı.

27 yaşındaki oyuncunun bu talepleri ise şimdiden gideceği kulübü kara kara düşündürmeye başladı. Neymar'ın listesinde özel yardımcılar, lüks ev ve sınırsız uçak bileti gibi maddeler de bulunurken kazanacağı her kupa başına da bonus istediği öğrenildi.

İşte Neymar'ın istekleri:

45 milyon Euro maaş (286 milyon TL)

Şampiyonlar Ligi (bonusu)

Lig şampiyonluğu bonusu

Her kupa için ayrı bonus

30 gol bonusu

Duran topları kullanma

3 lüks araba

Sınırsız uçak bileti

1 lüks ev

1 şoför

3 yardımcı

TECAVÜZ SUÇLAMASI

Fransa liginde Paris Saint-Germain ile şampiyonluk kazanan yıldız futbolcu Neymar, Paris'te model Najila Trindade'ye tecavüz etmekle suçlanmıştı. Neymar ise kendisine tuzak kurulduğunu söylemişti. Skandal olayda o geceye ait görüntüler ortaya çıktı.

TARAFTARA YUMRUK ATTI

Fransa Kupası final maçının ardından bir taraftara yumruk atan Paris Saint-Germainli (PSG) yıldız futbolcu Neymar'a 3 maç men cezası verildi.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rennes'le geçen ay oynanan kupa finalinin ardından bir taraftarla gerginlik yaşayan ve taraftara fiziksel saldırıda bulunan PSG'li yıldız oyuncuya 3 maç men cezası verildiği belirtildi.