Neymar'dan heyecanlandıran paylaşım!

09.08.2019 16:04

Real Madrid'in transfer hedeflerinden biri olan Neymar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Brezilyalı futbolcu, Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

PSG'YE ÇILGIN TEKLİF İDDİASI

İspanya ve Brezilya basınında; Neymar'ın bu hareketi, Real Madrid'e transfer olmak istediği yönünde yorumlandı. Real Madrid'in Neymar için Paris Saint-Germain'e 120 milyon euro artı Luka Modric'i önerdiği belirtiliyor.

Neymar, kariyeri boyunca çıktığı 378 müsabakada 226 gol 140 asistlik performans sergilemişti.